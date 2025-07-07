SHOT: экс-губернатор Курской области Смирнов мог дать показания на Старовойта

Снятый в понедельник с должности министра транспорта РФ Роман Старовойт мог свести счеты с жизнью, опасаясь уголовного преследования . Предварительно, показания на экс-министра дал бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, сообщает SHOT .

Он сначала был замом Старовойта, когда тот возглавлял регион, а затем занял это место после его ухода в Минтранс.

Весной 2025 года Смирнова арестовали за мошенничество в размере 1 млрд рублей при возведении фортификационных сооружений в Курской области. Его мог «потянуть» за собой бывший гендиректор корпорации развития Курской области Владимир Лукин, который чуть раньше стал фигурантом уголовного дела.

Старовойт совершил суицид в понедельник днем в своем доме в подмосковном Одинцове. Утром президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности.