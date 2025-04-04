МЖД: сход вагонов в Новой Москве не повлиял на движение поездов

Сход укладочного крана и двух платформ в Новой Москве не повлиял на движение поездов, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). По данным МЖД, в результате ЧП, предварительно, травмировался один работник, информация о других пострадавших выясняется.

Примерно в 15:00 произошел сход вагонов, стоявших на хозяйственных путях стройплощадки. Пути не принадлежат РЖД, по ним также не осуществлялось движение.

«На движение поездов ситуация не влияет. На место направлен восстановительный поезд со станции Бекасово», — заявили в МЖД.

Причины случившегося устанавливаются.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы утверждал, что из-за схода вагонов в Новой Москве один человек погиб и трое пострадали. По данным «МК: срочные новости», после ЧП одного из людей придавило краном-стрелой.