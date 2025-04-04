При сходе вагонов в Новой Москве погиб человек

В результате схода вагонов ремонтного поезда в Новой Москве погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Изначально поступала информация, что из-за ЧП пострадали трое, а одного человека придавило.

Авария произошла во время ремонта у железнодорожной платформы Рассудово. С рельсов сошел состав из шести вагонов.

«Три вагона вместе с вагоном со стрелой опрокинулись на бок», — заявили в экстренных служб.

По данным госагентства, в результате ЧП также пострадали три человека.

Издание «МК: срочные новости» писало, что при сходе вагонов с рельсов одного человека придавило краном-стрелой. Заблокированного не удавалось вытащить. По данным СМИ, пострадавшие — местные рабочие.