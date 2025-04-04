Рабочего придавило краном: состав сошел с рельсов в Новой Москве
В Новой Москве троих ранило и одного придавило во время схода состава с рельсов
Фото - © Московская межрегиональная транспортная прокуратура
В Новой Москве сошел с рельсов ремонтно-восстановительный состав. В результате ЧП пострадали трое рабочих, еще один остается заблокированным под краном, сообщает «МК: срочные новости».
Сход с рельсов произошел около станции Рассудово на Киевском направлении. Три вагона опрокинулись на бок, причем один из них был с краном-стрелой — именно он и придавил человека, которого пока не могут деблокировать.
На место происшествия отправились спасатели. Информации о наличии погибших пока не поступало.
Прочие обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Дубне электричка снесла легковушку и протащила ее по рельсам. В результате ДТП водитель автомобиля погиб.