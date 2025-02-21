Жесткие кадры: электричка снесла легковушку в Дубне и протащила по рельсам

В подмосковной Дубне около 10:30 водитель автомобиля марки Lada решил пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и в итоге погиб, так как машинист приближающегося поезда не успел остановить состав, сообщает подмосковная полиция.

На опубликованных кадрах видно, что кабина железнодорожного состава врезалась в автомобиль марки Lada и практически сплющила его. У легковушки сильно пострадала передняя часть. Само транспортное средство наполовину застряло под поездом так, что задние колеса оторвались от земли и застыли в воздухе.

Предварительно известно, что автомобилист переезжал через железную дорогу на переезде, расположенном на 1-м километре Нового шоссе, в то время, когда на светофоре горел запрещающий это действие сигнал. Водитель погиб от полученных травм.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Какое-либо решение примут позднее в рамках действующего закона по итогам проверки.