Школьник всадил в себя иглу во время «Игры в кальмара» в Подмосковье

В Московской области мальчик попал в больницу после того, как попытался пройти одно из испытаний, показанных в популярнейшем сериале «Игра в кальмара». Ребенок хотел вырезать фигурку из печенья с помощью иголки, однако случайно наступил на нее, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Юноша пытался дома вырезать иголкой печенье по контуру и по неосторожности наступил на одну из иголок, в результате чего она вонзилась в стопу», — рассказали в региональном министерстве.

После случившегося мальчика доставили в Детский центр имени Л. М. Рошаля. Врачи сделали рентген стопы и заметили иголку, после чего вооружились специнструментом «Москит» и достали инородное тело. Операция заняла примерно 3 минуты.

Спустя несколько часов ребенка отпустили домой. Его жизни ничего не угрожает.

«Игра в кальмара» — южнокорейская кинолента в жанре антиутопии, выживания и триллера, ставшая самым популярным сериалом в истории Netflix. Картина рассказывает об отчаявшихся людях, которые соглашаются участвовать в тайном турнире в надежде выиграть крупный денежный приз. Испытания в турнире — это детские игры, но если человек проигрывает в них, то его убивают охранники в розовых костюмах.

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