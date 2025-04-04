Медики подмосковной скорой оказали помощь мужчине, на которого напал медведь

3 апреля молодой мужчина искал в можайском лесу сброшенные оленьи и лосиные рога. На него набрел и набросился дикий зверь, который травмировал мужчину и ушел. Пострадавшему удалось по телефону связаться с родственником, который вызвал скорую помощь и другие экстренные службы, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«На место предполагаемой эвакуации пострадавшего выехали две бригады скорой помощи — шаховская и можайская. В оперативном плане медики из Можайска прибыли ближе к нужной локации — деревне Еремеево Можайского округа. Они и оказали первую помощь пострадавшему, которого вывезли из леса на спецтранспорте спасатели, охотники и лесники. У мужчины были сильные повреждения лица, головы и тела. Фельдшеры Можайской подстанции Елена Котровская и Антон Михайлюков установили внутривенный катетер, вели обезболивающий препарат, остановили кровотечение, начали тампонировать и бинтовать раны», — комментирует заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Николай Суслов.

Одновременно отдел медицинской эвакуации Московской областной скорой медицинской помощи передал информацию в Территориальный центр медицины катастроф. К месту сбора экстренных служб был вызван вертолет санавиации — для последующей эвакуации пострадавшего в специализированную клинику. Он в кратчайший срок был доставлен для госпитализации.

В настоящее время пострадавший находится на лечении в Красногорской городской больнице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды.

Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.