Стало известно, как себя чувствует подранный медведем мужчина в Подмосковье

Врачи Красногорской больницы продолжают бороться за здоровье мужчины, который 3 апреля пострадал от нападения медведя в лесу. По словам директора медицинского учреждения Бутая Бутаева, пациент уже находится в сознании и разговаривает с персоналом, сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком» .

«Раны все заживают, нет воспаления. Вчера (5 апреля — ред.) мы сняли его с ИВЛ, он сейчас в сознании. Разговаривает. Активно пьет жидкость, двигается, выполняет все команды. В целом состояние его с такой прогрессивной положительной динамикой», — рассказал Бутаев.

По словам Бутаева, в дальнейшем врачи намереваются собрать лицевые кости скелета мужчины, которые пострадали при нападении медведя. На данный момент медики опасаются того, что начнется некроз мягких тканей. Исключать этот вариант, к сожалению, нельзя, но специалисты делают все возможное, чтобы избежать негативного сценария развития ситуации.

«Настроение у него хорошее, разговаривали с ним сегодня (6 апреля — ред.), это уже достаточно серьезное продвижение и наша большая радость», — добавил директор Красногорской больницы.

Ранее сообщалось, что мужчина встретился в лесу с медведем случайно, когда искал сброшенные оленьи или лосиные рога. Лесной хищник набросился на жителя Московской области, разорвал ему лицо, травмировал тело и ушел в неизвестном направлении.