Шесть человек пострадали при пожаре в здании автосервиса с хостелом в Москве

В результате крупного пожара в здании автосервиса с хостелом на севере Москвы пострадали шесть человек, сообщает « МК: срочные новости ».

Огонь охватил верхние этажи постройки, расположенной в 1-м Магистральном тупике. Люди застряли внутри и были готовы прыгать из окон. 16 человек удалось спасти.

Всего в загоревшемся хостеле проживали около 100 человек. Огонь мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты. Горели в основном две комнаты и коридор.

На данный момент пожар локализован на площади 80 квадратных метров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.