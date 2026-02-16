«Кошмар… Сейчас прыгать будут»: 16 человек удалось спасти из хостела в Москве

сегодня в 11:50

16 человек спасли при тушении пожара в хостеле в Москве

16 человек удалось спасти во время пожара в хостеле в Москве. Они прыгали в окна, сообщает « Осторожно, Москва ».

На опубликованной записи с верхних этажей здания идет черный дым. Люди разбивают окна.

Мужчины, стоящие внизу, разбирают забор.

«Кошмар… Сейчас прыгать будут», — прокомментировала случившееся снявшая видео девушка.

Пожар произошел в 1-м Магистральном тупике в Москве. В здании есть автомастерская и хостел.

Огонь охватил четвертый этаж здания. Пламя было заметно снаружи.

Внутри оказались заперты не менее 10 человек. Они кричали и просили о помощи.

