«Кошмар… Сейчас прыгать будут»: 16 человек удалось спасти из хостела в Москве
16 человек спасли при тушении пожара в хостеле в Москве
Фото - © скриншот
16 человек удалось спасти во время пожара в хостеле в Москве. Они прыгали в окна, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованной записи с верхних этажей здания идет черный дым. Люди разбивают окна.
Мужчины, стоящие внизу, разбирают забор.
«Кошмар… Сейчас прыгать будут», — прокомментировала случившееся снявшая видео девушка.
Пожар произошел в 1-м Магистральном тупике в Москве. В здании есть автомастерская и хостел.
Огонь охватил четвертый этаж здания. Пламя было заметно снаружи.
Внутри оказались заперты не менее 10 человек. Они кричали и просили о помощи.
