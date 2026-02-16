Люди готовы прыгать из окон: в Москве горит здание с автосервисом и хостелом
Крупный пожар вспыхнул в хостеле на севере Москвы, внутри заблокированы люди
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
На севере столицы вспыхнул пожар в здании, где находится автомастерская. Огонь охватил верхние этажи постройки, расположенной в 1-м Магистральном тупике. В этой части здания находится хостел, сообщает Telegram-канал «112».
Свидетели происшествия сообщают о критической ситуации на четвертом этаже. Пламя видно снаружи, а застрявшие внутри люди в отчаянии готовы выпрыгивать из окон.
По предварительным данным, в горящем здании могут находиться около 10 человек. Они кричат, просят о помощи.
Что стало причиной пожара, на момент публикации заметки не сообщается. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.
