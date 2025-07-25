Шесть часов лежал под плитами: число погибших при взрыве в Саратове выросло

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Шестой погибший при взрыве в многоэтажке Саратова лежал под плитами 6 часов

Количество погибших при взрыве в жилой многоэтажке в Саратове увеличилось до шести — пресс-служба МЧС России заявила о смерти еще одного мужчины. Предварительно, после взрыва пострадавший был еще жив, но впоследствии умер, более шести часов пролежав под завалами.

«Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более 6 часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался», — говорится в заявлении чрезвычайного ведомства.

Число пострадавших при взрыве в многоэтажном доме в Саратове устанавливается.

Утром 25 июля взрыв прогремел в саратовской многоэтажке на улице Блинова. По предварительным данным МЧС, в доме взорвался бытовой газ.

Среди погибших есть один ребенок. Как писали СМИ, на малыша упал кусок разрушенного здания, когда несовершеннолетний гулял с мамой по улице.

Между тем Baza утверждает, что мэру Саратова жаловались на газовые трубы в домах на Блинова за 2 часа до трагедии.

