Жаловались на трубы за 2 часа до трагедии: подробности взрыва газа в Саратове

Жители Саратова жаловались мэру на оголенные трубы за 2 часа до взрыва дома

Саратовчанка еще 25 июля жаловалась мэру Михаилу Исаеву на оголенные газовые трубы в домах на улице Блинова, сообщает Baza . Через через пару часов после этого на Блинова произошел взрыв, вызвавший обрушение части десятиэтажки. Предварительная причина ЧП — хлопок газа.

В обсуждении в Telegram-канале главы Саратова местная жительница жаловалась на оголенные трубы в доме № 4А.

«Газовая труба оголилась, администрация Ленинского кормит завтраками, тут многоквартирные дома, которые, в лучшем случае могут остаться без газа, а в худшем она просто может рвануть», — писала женщина.

Примерно через два часа после этого комментария на улице Блинова произошел взрыв — в доме № 2, который находится недалеко от того, о котором писала горожанка.

По последним данным, в результате предполагаемого хлопка газа в Саратове три человека погибли и пятеро пострадали. Спасательные работы продолжаются.