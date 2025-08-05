Шел сильный дождь: трагически погиб спортивный комментатор Александр Гришин

В возрасте 47 лет ушел из жизни российский спортивный комментатор Александр Гришин. Он скончался в результате несчастного случая, сообщает ТАСС .

Супруга комментатора рассказала о том, что произошло. По ее словам, Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе. Она уточнила, что в момент трагедии шел сильный дождь.

Гришин начал работать на ТВ в 2002 году. Он был комментатором на телеканалах «Спорт» (позднее «Россия-2»), «Матч ТВ» и др.

В том числе мужчина освещал пять Олимпиад, комментировал чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию, матчи чемпионатов мира и Европы по футболу. В последние годы он работал на Первом канале.

Ранее стало известно о смерти Героя России и Казахстана космонавта Талгата Мусабаева. Ему было 74 года. За всю свою жизнь он провел в космосе в общей сложности почти год.