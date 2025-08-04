Умер Герой России и Казахстана космонавт Талгат Мусабаев

В возрасте 74 лет скончался советский, российский и казахстанский космонавт Талгат Мусабаев. За всю свою жизнь он провел в космосе в общей сложности почти год, сообщает пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос» в Telegram-канале .

Талгат Амангельдиевич родился в Казахстане в 1951 году. С юных лет он интересовался космонавтикой и в итоге стал летчиком-космонавтом.

Всего он совершил три полета в космос: в 1994, 1998 и 2001 годах. У Мусабаева было семь выходов в открытый космос.

С 2005 года он возглавлял «Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек"». Кроме того, он запомнился как депутат Сената парламента Казахстана и общественный деятель.

За свои заслуги Талгат Амангельдиевич получил звание Героя Российской Федерации, Народного Героя Казахстана. «Роскосмос» выразил соболезнования родным и близким Талгата Амангельдиевича в связи с его кончиной.

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