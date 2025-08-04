Известный советский режиссер Эльдар Шенгелая скончался в 92 года

В Грузии на 93-м году жизни скончался известный режиссер кино и народный артист СССР Эльдар Шенгелая, рассказал фонд Нато Вачнадзе. Об этом сообщает РБК .

Почему умер Шенгелая, не сообщается. Дату и место прощания с кинорежиссером назовут позже.

Режиссер родился в Тбилиси в творческой семье. Его отцом был заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Шенгелая, а матерью — народная артистка Грузинской ССР Нато Вачнадзе.

В 1958 году Эльдар Шенгелая получил образование на режиссерском факультете ВГИКа. До 1960 года работал на «Мосфильме», потом — в «Грузия-фильме». В 1975–1980 годах вел режиссерскую мастерскую в Тбилисском театральном институте им. Руставели.