Серебрякова доставили из Турции в Москву

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Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве доставили в Россию

Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова доставили в Россию из Турции, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков задержан в турецком Бодруме и 26 июля доставлен в Россию», — указано в сообщении агентства.

Операция была проведена российскими спецслужбами при содействии турецких коллег, сказано в публикации.

Серебряков передан следователям СК для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.

24 июля на улице Синявинской в столице был подорван автомобиль Toyota Land Cruiser. Водитель, предположительно российский военный, был тяжело ранен, также пострадала женщина-пассажир.

Ранее о Серебрякове рассказали в волгоградском лицее, где он учился.