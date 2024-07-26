Тихий и одаренный: учитель о «московском подрывнике»

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В урюпинском лицее рассказали о Серебрякове, подорвавшего джип в Москве

В лицее Урюпинска Волгоградской области рассказали о Евгении Серебрякове, подозреваемого в подрыве джипа в Москве, кадры публикует РИА Новости .

«Это вообще не тот ученик, которым он у нас был. Он участвовал в олимпиадах, писал научные работы», — рассказала агентству директор учебного учреждения.

Серебряков удачно выступил в региональной олимпиаде по экономике и поступил вне конкурса в Высшую школу экономики, вспомнила руководитель лицея.

По ее мнению, Серебряков был «одаренным, но тихим ребенком».

24 июля на улице Синявинской в столице был подорван автомобиль Toyota Land Cruiser. Водитель был тяжело ранен, также пострадала женщина-пассажир.

Подозреваемого в совершении преступления Евгения Серебрякова задержали в Турции, куда он сбежал после теракта.