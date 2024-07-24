Подрыв автомобиля на севере Москвы: на кого покушались и что известно о пострадавших

В материале РИАМО рассказываем, что произошло ранним утром в Москве и кто пострадал во время взрыва.

24 июля ранним утром в московском дворе произошел взрыв – в районе Молжаниново подорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В больницу доставлены мужчина и женщина. С самого начала появилась информация о том, что пострадавшим является высокопоставленный офицер ВС РФ Андрей Торгашов, но позже он сам ее опроверг.

Как произошел подрыв автомобиля на севере Москвы

Взрыв прогремел на севере Москвы в 6:30 утра. На кадрах, появившихся в сети, видно, как мужчина, находившийся за рулем, снимает рубашку и сам себя перевязывает. Рядом стоит женщина. На помощь пострадавшим сразу пришли очевидцы. Пострадавшего мужчину отнесли подальше от машины. Женщина получила рваные раны лица, мужчине оторвало ступни.

Сразу после взрыва многие СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщили, что при взрыве пострадал замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов и его супруга.

Кроме того, в сети появились кадры как под стоявшую во дворе машину неизвестный что-то подкладывает – скорее всего, взрывное устройство, которое активировалось после того, как водитель включил зажигание. В СМИ сообщалось, что самодельное взрывное устройство, эквивалентное 500 г тротила, было прикреплено к днищу автомобиля.

Кто пострадал во время взрыва в Москве 24 июля

Фото - © РИА Новости

Спустя время после взрыва сам Андрей Торгашов опроверг информацию о том, что он и его жена пострадали. Он узнал о взрыве, когда был на работе.

Замначальника радиоцентра спутниковой связи сказал, что не имеет к этому абсолютно никакого отношения, у него «никогда не было Land Cruiser и не будет, наверное». Он добавил, что не проживает в этом районе, утро он провел как обычно и в момент происшествия находился на работе.

СМИ сообщают о том, что во время взрыва пострадал полный тезка замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова. Жена пострадавшего сообщила RT, что мужчине провели операцию. Он также имеет отношение к силовым структурам, а очевидцу взрыва, который оказался на месте одним из первых, он сказал, что участвовал в СВО.

Версии следствия о подрыве автомобиля 24 июля

Фото - © РИА Новости

Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело.

«Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», - говорится в сообщении ведомства.

После взрыва на месте начали работу спецслужбы. Двор оцепили, жителей попросили не выходить из квартир и держаться подальше от окон. Работали на месте кинологи с собаками. С помощью робота взрывотехники извлекли осколки из взорвавшейся машины и территории вокруг и вывезли их. Оцепление не снимут вплоть до вечера, пока будут вестись следственные действия.

По последним данным, дело о взрыве машины на севере Москвы передано в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.