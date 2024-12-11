Семья из 4 человек загадочно отравилась газом в Одинцовском округе Подмосковья

Семья, состоящая из четырех человек, отравилась газом при загадочных обстоятельствах. Это произошло в населенном пункте Горловка Одинцовского городского округа Московской области, сообщает « МК: срочные новости ».

Утром 20-летняя девушка почувствовала себя плохо. Она ощущала настолько сильную слабость, что ей не хотелось даже вставать с кровати.

Тем не менее девушка дошла до комнаты родителей и увидела, что они потеряли сознание. Тогда она рассказала о случившемся своему другу по телефону. Он позвонил в скорую помощь.

Отец умер. Супруга и две дочки, самой младшей из которых девять лет, были госпитализированы. У них тяжелое отравление.

Врачи считают, что виноват газ. Однако прибывшие сотрудники коммунальных служб утечек не обнаружили. Загадочную историю расследуют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее три ребенка отравились газом при пожаре на юге Москвы.