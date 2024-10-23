Дети отравились газом при пожаре на юге Москвы

сегодня в 13:07

Три ребенка отравились газом во время пожара в Москве

Квартирный пожар вспыхнул в Нагорном районе Москвы. В результате возгорания пострадали трое несовершеннолетних, которые надышались дымом, сообщает пресс-служба МЧС России.

В квартире на юге Москвы загорелись мебель и личные вещи. Пламя распространилось на 10 квадратных метров. Пожар удалось оперативно погасить спасателям.

У пострадавших детей выявили отравление угарным газом. Несовершеннолетних передали врачам для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Информации о погибших при пожаре не поступало.