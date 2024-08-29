Российским войскам удалось захватить в плен бойцов ВСУ на южнодонецком направлении. Они проходили службу в 13-м батальоне 58-й отдельной мотобригады ВСУ. Об этом сообщает ТАСС .

В итоге ВС РФ взяли в плен семь украинских бойцов.

До этого замдиректора американского ЦРУ Дэвид Коэн согласился с тем, что ВС РФ удалось добиться успеха на южнодонецком направлении. По его словам, российские войска вскоре смогут освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) на территории ДНР, которая временно находится под контролем Киева.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что главком ВСУ Александр Сырский платит большую цену за вторжение в Курскую область. Пока ВСУ отвлеклись на российский регион, войска РФ освобождают один населенный пункт за другим в Донбассе.