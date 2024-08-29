Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР. По его словам, он допускает, что город будет взят войсками РФ, пишет ТАСС .

Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска <…>Россияне добиваются там определенных успехов», — добавил Коэн. «Они могут взять Покровск», — сказал он в своем выступлении, запись которого опублковал телеканал C-SPAN.

Ранее назначенный киевским режимом глава областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил, что зону принудительной эвакуации расширили районах Донецкой Народной Республики (ДНР), находящихся под контролем украинской армии.

Назначенные Киевом власти проводят принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов, которые находятся под контролем ВСУ. Это связано с успехами Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.