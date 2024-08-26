Киев расширил зону эвакуации из подконтрольной части ДНР

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Назначенный киевским режимом глава областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил, что зону принудительной эвакуации расширили районах Донецкой Народной Республики (ДНР), находящихся под контролем украинской армии, сообщает РИА Новости .

«Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что украинские власти приняли данное решение в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

Назначенные Киевом власти проводят принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов, которые находятся под контролем ВСУ. Это связано с успехами Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.

Ранее в силовых структурах ДНР заявили, что российская армия приблизилась к одному из важных хабов ВСУ на красноармейском направлении. ВС РФ подошли с северо-восточной стороны к городу Селидово.