Киев расширил зону эвакуации из подконтрольной части ДНР
Назначенный киевским режимом глава областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил, что зону принудительной эвакуации расширили районах Донецкой Народной Республики (ДНР), находящихся под контролем украинской армии, сообщает РИА Новости.
«Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что украинские власти приняли данное решение в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
Назначенные Киевом власти проводят принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов, которые находятся под контролем ВСУ. Это связано с успехами Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.
Ранее в силовых структурах ДНР заявили, что российская армия приблизилась к одному из важных хабов ВСУ на красноармейском направлении. ВС РФ подошли с северо-восточной стороны к городу Селидово.