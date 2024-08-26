ВС РФ приблизились к одному из важных хабов ВСУ на красноармейском направлении

В силовых структурах Донецкой Народной Республики заявили, что российская армия приблизилась к одному из важных хабов ВСУ на красноармейском направлении, сообщает ТАСС .

ВС РФ подошли с северо-восточной стороны к городу Селидово. С 2014 года он был одним из важнейших хабов ВСУ. Там размещались подразделения украинских сил.

С 2022 года через город снабжали некоторые группировки ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях.

Сейчас украинские силы перебрасывают резервы на красноармейское направление. По данным источника ТАСС из силовых структур, их ряды быстро редеют.

Ранее стало известно, что Украина эвакуирует архивы и госорганы из подконтрольного ей Красноармейска в ДНР. Это произошло из-за того, что ВС РФ слишком быстро продвигаются на данном направлении.