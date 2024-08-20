Украина эвакуирует архивы и госорганы из подконтрольного ей Красноармейска в ДНР

Кимаковский: Украина вывозит архивы и органы власти из Красноармейска в ДНР

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Украина начала эвакуацию архивов и органов государственной власти из города Красноармейска Донецкой Народной Республики, который находится под ее контролем, сообщает ТАСС .

Киев вынужден пойти на такой шаг, поскольку ВС РФ слишком быстро продвигаются на данном направлении. Особое давление оказывается на украинских солдат рядом с Селидовым в ДНР.

А в Димитрове 18 августа украинские власти ввели комендантский час. Такое же ограничение коснулось и населенного пункта Селидово.

Ранее сообщалось о планах Киева по эвакуации жителей Димитрова. Люди начали выезжать из домов самостоятельно, но делают это слишком медленно.