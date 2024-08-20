Украина эвакуирует архивы и госорганы из подконтрольного ей Красноармейска в ДНР
Кимаковский: Украина вывозит архивы и органы власти из Красноармейска в ДНР
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Украина начала эвакуацию архивов и органов государственной власти из города Красноармейска Донецкой Народной Республики, который находится под ее контролем, сообщает ТАСС.
Киев вынужден пойти на такой шаг, поскольку ВС РФ слишком быстро продвигаются на данном направлении. Особое давление оказывается на украинских солдат рядом с Селидовым в ДНР.
А в Димитрове 18 августа украинские власти ввели комендантский час. Такое же ограничение коснулось и населенного пункта Селидово.
Ранее сообщалось о планах Киева по эвакуации жителей Димитрова. Люди начали выезжать из домов самостоятельно, но делают это слишком медленно.