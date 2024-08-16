Украина хочет эвакуировать всех жителей города Димитрова в ДНР

ТАСС: Киев хочет вывезти всех мирных жителей из города Димитрова в ДНР

Киев хочет вывезти мирных жителей из населенного пункта Димитров в той части Донецкой Народной Республики, которая пока находится под его контролем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы украинской городской военной администрации Юрия Третьяка.

Чиновник отметил, что некоторые люди уже выехали. Но их эвакуация из Димитрова происходит слишком медленно. Поэтому всех жителей населенного пункта собираются вывезти до конца августа.

Также Третьяк добавил, что украинское правительство просит покинуть свои дома жителей города Красноармейска в ДНР. Но далеко не все из них согласны уехать.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР. В Донбассе российская армия стала продвигаться с большими темпами.