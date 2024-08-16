Российская армия освободила населенный пункт Сергеевка в ДНР

сегодня в 13:26

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Российская армия взяла под контроль Сергеевку.

Ранее стало известно, что ВС РФ нарастили темпы наступления на донецком направлении. Так, в понедельник российская армия освободила населенный пункт Лисичное ДНР.

Кроме того, как отметил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командующий спецназом «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, ВСУ снимают резервы с передовой и переводят их в Курскую область.