Российская армия освободила населенный пункт Сергеевка в ДНР
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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Российская армия взяла под контроль Сергеевку.
Ранее стало известно, что ВС РФ нарастили темпы наступления на донецком направлении. Так, в понедельник российская армия освободила населенный пункт Лисичное ДНР.
Кроме того, как отметил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командующий спецназом «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, ВСУ снимают резервы с передовой и переводят их в Курскую область.