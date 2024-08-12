Минобороны: ВС РФ нарастили темпы наступления на донецком направлении

сегодня в 20:32

Российские войска по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, взламывают оборону ВСУ и наращивают темпы наступления, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, 12 августа российская армия освободила населенный пункт Лисичное ДНР. А за прошедшую неделю в результате активных действий были освобождены населенные пункты Тимофеевка и Веселое.

Кроме того, ВС РФ установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Также российская армия завершает зачистку от ВСУ в населенных пунктах Макеевка, Кирово, Ивановка, Желанное, Сергеевка, Артемово.

Всего в июле группировками российских войск «Центр» и «Юг» освобождены от ВСУ 19 населенных пунктов ДНР.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные овладели 39 украинскими опорными пунктами в ДНР. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю.