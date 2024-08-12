В Минобороны сообщили о продвижении на западном направлении
Российские военные овладели 39 опорными пунктами в ДНР
Российские военные овладели 39 украинскими опорными пунктами в ДНР, сообщили РИА Новости с пресс-службе Минобороны.
«Группировка „Запад“ войска улучшили положение по переднему краю и овладели 39 опорными пунктами противника», — сказано в сообщении.
Российские военные также уничтожили три гаубицы, британское орудие М-119 и15 минометных расчетов.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о беспрецедентном уничтожении живой силы и техники ВСУ в Курской области.