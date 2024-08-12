сегодня в 05:30

Российские военные овладели 39 опорными пунктами в ДНР

Российские военные овладели 39 украинскими опорными пунктами в ДНР, сообщили РИА Новости с пресс-службе Минобороны.

«Группировка „Запад“ войска улучшили положение по переднему краю и овладели 39 опорными пунктами противника», — сказано в сообщении.

Российские военные также уничтожили три гаубицы, британское орудие М-119 и15 минометных расчетов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о беспрецедентном уничтожении живой силы и техники ВСУ в Курской области.