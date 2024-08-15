Алаудинов: ВСУ снимают резервы с передовой и переводят в Курскую область
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командующий спецназом «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские силы продолжают снимать резервы с передовой и направляют их в Курскую область, сообщает РИА Новости.
По его словам, ВСУ забросили на курское направление около 12 тыс. военнослужащих. Кроме того, они дополнительно переводят сюда силы, которые снимают с передовой.
Алаудинов также отметил, что ситуация полностью контролируется российской армией.
Ранее он рассказал, что ВСУ сменили тактику ведения боевых действий в Курской области. Сейчас противник «давит со всех щелей». Кроме того, российские войска зачистили от украинских сил село Мартыновка в Курской области.