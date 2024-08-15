«Противник давит со всех щелей»: ВСУ изменили тактику в Курской области

сегодня в 12:58

Генерал-майор Алаудинов: ВСУ не смогли взять Курскую область и поменяли тактику

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командующий спецназом «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов заявил, что вооруженные украинские формирования сменили тактику ведения боевых действий на территории Курской области.

«Сейчас он (противник-ред.) начинает давить со всех щелей, то есть начинает упираться во все щели. Таким образом, он пытается раздернуть нас», — заявил генерал-майор на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинским боевикам не удалось выполнить задачу и взять под контроль значительную часть Курской области.

Глава «Ахмата» добавил, что ситуация находится под контролем российских подразделений, которые продолжают уничтожать противника и его боевую технику.

Ранее Алаудинов сообщал, что российские военнослужащие начали зачистку суджанского направления в Курской области от украинских подразделений.