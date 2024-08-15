Глава «Ахмата» заявил о начале зачистки от ВСУ суджанского направления под Курском

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Алаудинов: бойцы ВС РФ зачищают от ВСУ суджанское направление под Курском

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командующий спецназом «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские подразделения начали зачистку суджанского направления в Курской области от украинских подразделений.

Генерал-майор добавил, что также российские военнослужащие сделали «заслоны» от украинских диверсантов.

Ранее командир «Ахмата» сообщал, что населенный пункт Мартыновка Курской области зачищен от украинских военных, а российские военные продолжают уничтожать бойцов ВСУ в Черкасском Поречном и Русском Поречном.

Алаудинов также подчеркнул, что противник планировал захватить весь регион, но этого не вышло.

6 августа украинские силы совершили массированную атаку на приграничные районы Курской области. Боевики ВСУ наносили удары по гражданским объектам и стреляли по мирным жителям. Российские подразделения продолжают выдавливать противника с территории страны.

По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли около 2,5 тыс. военнослужащих.