Боевики в курской Мартыновке уничтожены, заявили в «Ахмате»
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что населенный пункт Мартыновка Курской области зачищен от украинских военных. По словам замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, сейчас российские военные уничтожают бойцов ВСУ в Черкасском Поречном и Русском Поречном, сообщает газета «Петербургский дневник».
Генерал отметил, что на суджанском направлении «очень хорошо сделаны заслоны». По словам Алаудинова, зачистка областных населенных пунктов от украинских боевиков уже идет.
«Один населенный пункт — Мартыновка — мы его зачистили», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».
Тем временем стало известно о ликвидации бойца главного разведывательного управления (ГУР) МО Украины Владимира Крупского. Он был убит в Курской области.