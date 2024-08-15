Боевики в курской Мартыновке уничтожены, заявили в «Ахмате»

сегодня в 12:01

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что населенный пункт Мартыновка Курской области зачищен от украинских военных. По словам замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, сейчас российские военные уничтожают бойцов ВСУ в Черкасском Поречном и Русском Поречном, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Генерал отметил, что на суджанском направлении «очень хорошо сделаны заслоны». По словам Алаудинова, зачистка областных населенных пунктов от украинских боевиков уже идет.

«Один населенный пункт — Мартыновка — мы его зачистили», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

Тем временем стало известно о ликвидации бойца главного разведывательного управления (ГУР) МО Украины Владимира Крупского. Он был убит в Курской области.