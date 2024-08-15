Боевик ГУР МО Украины Крупский ликвидирован в Курской области

На территории Курской области ликвидирован еще один боевик ГУР Минобороны Украины Владимир Крупский, сообщается в Telegram-канале военкора Евгения Поддубного.

Крупский входил в отряд «Химера», а еще его считали «лучшим разведчиком» в ведомстве главы ГУР Кирилла Буданова*.

Ранее в Миноброоны РФ рассказали, что за время боев в Курской области ВСУ потеряли до 2,3 тыс. бойцов. Кроме того, была уничтожена военная техника противника.

Также Буданов* недавно заявил о «комплексном» решении по уничтожению Крымского моста. Глава ГУР отметил, что шансы на успешное проведение операции есть, в настоящее время ведется работа в этом направлении.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.