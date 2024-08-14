сегодня в 14:52

Минобороны: ВСУ потеряли до 2,3 тыс военных во время боев на курском направлении

За время боевых действий в Курской области украинские силы потеряли до 2,3 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, российская армия уничтожила 15 орудий полевой артиллерии, 37 танков, 192 боевые бронированные машины, 32 бронетранспортера, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО, 18 боевых машин пехоты и 88 автомобилей противника.

ВС РФ продолжают отражать атаку ВСУ по приграничной территории России. Так, пресечены попытки прорыва мобильных групп украинских сил на бронетехнике в районах Семеновки, Алексеевского, Скрылевки, Левшинки, Камышного.

Продвижение противника вглубь российской территории на этих направлениях остановлено благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север», огню артиллерии, ударам армейской авиации и БПЛА.

Кроме того, в районе Мартыновки удалось ликвидировать две группы ВСУ на пикапах. Отражены шесть атак подразделений противника в пяти населенных пунктах Курской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники еще в пяти районах.

За сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники.

Ранее в ведомстве рассказали, что за сутки потери украинских войск на разных направлениях СВО составили до 1925 человек. Кроме того, были сбиты 147 вражеских беспилотников.