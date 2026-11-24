В Серпухове подготовили парки к уборке снега и проверили готовность к ЧС

Подготовку Серпухова к зиме, содержание контейнерных площадок и безопасность жителей обсудили 23 ноября на еженедельном видеосовещании губернатора Московской области Андрея Воробьева. В нем участвовал глава округа Алексей Шимко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пяти парках Серпухова общей площадью 34,48 га к зиме подготовили 47 сотрудников подрядной организации, технику и инвентарь для уборки снега и обработки дорожек. Для борьбы с гололедом закупили 221,2 куб. м гранитной крошки. Пескосоляные смеси и другие реагенты применять не будут.

В общественных пространствах завершают новогоднее оформление. В парках устанавливают елки, световые конструкции, фигуры и иллюминацию. Оформление фотозон и тематических площадок планируют закончить до 29 ноября.

В округе насчитывается 736 контейнерных площадок и мусорокамер. Их обслуживают управляющие организации и МБУ «Комбинат благоустройства». Ежедневно на уборке работают в среднем 25 единиц техники регионального оператора и дополнительная муниципальная техника. Особое внимание уделяют несанкционированным навалам и обращениям жителей. Для контроля установлены 124 камеры системы «Безопасный регион».

За 2024–2026 годы построили семь контейнерных площадок и модернизировали еще 18 объектов, включая подъездные пути. На 2027 год запланированы работы еще на 12 объектах.

В 2026 году в округе провели 12 тренировок по гражданской обороне, в том числе в рамках Всероссийской тренировки в октябре. Готовность 38 пунктов временного размещения общей вместимостью более 38 тыс. человек составляет 100%. Продолжается приведение защитных сооружений и заглубленных помещений в нормативное состояние.

К профилактической работе привлекают добровольных пожарных и специалистов лесного хозяйства. С начала года проведено 18 рейдов, установлено 200 автономных дымовых извещателей. От растительности очистили 65 населенных пунктов, создали 93,47 км минерализованных полос.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.