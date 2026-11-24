Бурые медведи в лесах Московской области с наступлением устойчивых холодов стали менее активными. Животные усиленно питаются и ищут места для зимних берлог, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты фиксируют снижение активности бурых медведей в лесах Московской области. Перед зимней спячкой животные усиленно питаются, накапливают жир и ищут укромные места для обустройства берлог.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области. Встреча с этим осторожным хищником в дикой природе региона — большая редкость, однако требует бдительности. Сохранением и мониторингом его популяции занимается министерство экологии и природопользования Московской области.

Жителям напоминают о необходимости держаться подальше от диких животных и не оставлять в лесу пищевые отходы: они привлекают хищников и провоцируют их выходить к людям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.