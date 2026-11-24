Вдохнул освежитель воздуха: подросток умер в Москве
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
В Москве подросток вдохнул содержимое баллончика с освежителем воздуха и умер от отравления в больнице. Оказалось, что у ребенка были проблемы с сердцем, сообщает Mash.
14-летний мальчик с друзьями купил аэрозоль в магазине. На улице он вдохнул содержимое баллончика. Подростку сразу стало плохо, он потерял сознание.
Школьника обнаружили прохожие и вызвали скорую. В больнице ребенок впал в кому, у него диагностировали отек легких.
По словам матери погибшего, друзья мальчика убежали, когда ему стало плохо. Оказалось, что у ребенка были проблемы с сердцем. За день до трагедии он обращался к врачу.
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