В Москве подросток вдохнул содержимое баллончика с освежителем воздуха и умер от отравления в больнице. Оказалось, что у ребенка были проблемы с сердцем, сообщает Mash .

14-летний мальчик с друзьями купил аэрозоль в магазине. На улице он вдохнул содержимое баллончика. Подростку сразу стало плохо, он потерял сознание.

Школьника обнаружили прохожие и вызвали скорую. В больнице ребенок впал в кому, у него диагностировали отек легких.

По словам матери погибшего, друзья мальчика убежали, когда ему стало плохо. Оказалось, что у ребенка были проблемы с сердцем. За день до трагедии он обращался к врачу.

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