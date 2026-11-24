Поворот не туда: снегопад может вызвать у москвичей паническую атаку

Сильный снегопад и метель могут вызывать у некоторых людей не только тревогу, но и полноценные панические атаки. Причинами такой реакции становятся потеря привычных ориентиров, сенсорная перегрузка и ощущение невозможности контролировать происходящее. Об этом РИАМО рассказала психолог, психотерапевтический кинезиолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Елена Шаронова.

«Во время сильной метели или при плотной снежной пелене исчезают горизонты, дома, дороги и знаки. Возникает ощущение сенсорной изоляции или так называемого „пространственного вакуума“. Подсознание считывает отсутствие привычной картины как непосредственную угрозу: если я не вижу, куда мне идти, значит, я в ловушке», — сказала Шаронова.

Она добавила, что дополнительным раздражителем становится шум сильного ветра. Хаотичные звуки могут перегружать нервную систему, мешать человеку концентрироваться и оценивать окружающую обстановку, усиливая тревогу.

Кроме того, скользкая дорога, порывы ветра и холодный воздух способны вызвать ощущение потери контроля над собственным телом. На фоне страха у человека может измениться дыхание и развиться гипервентиляция, сопровождающаяся головокружением и мышечными спазмами. Эти симптомы, в свою очередь, могут усиливать панику.

«Чаще всего сильный стресс испытывают люди со страхом открытых и неуправляемых пространств, а также те, кто обладает высоким уровнем тревожности и повышенной потребностью в контроле. Для них любая ситуация, выбивающая из привычного сценария, становится шоком», — отметила специалист.

Шаронова указала на то, что в группе риска также находятся люди, ранее пережившие травматические события, связанные с зимней погодой. Например, попадавшие в ДТП в гололед, терявшиеся во время бурана или сталкивавшиеся с сильным переохлаждением. В таких случаях даже обычный снегопад может стать напоминанием о пережитом и спровоцировать возвращение старых страхов.

Ранее синоптики сообщали, что сегодня столица попадет под влияние активного балканского циклона, который принесет сильный снегопад и метель.

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