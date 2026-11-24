Жителей Подмосковья с инвалидностью пригласили на работу в торговые сети

Кадровый центр Подмосковья приглашает граждан с инвалидностью в пилотный проект по трудоустройству в крупные торговые сети. Участникам помогут подобрать вакансии и адаптироваться на рабочем месте, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Московской области действует пилотный проект Минтруда России по трудоустройству граждан с инвалидностью в крупные торговые сети. К инициативе также присоединились Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край и другие регионы.

Проект предусматривает подбор вакансий и сопровождение новых сотрудников на рабочем месте. В зависимости от индивидуальных потребностей участникам могут предложить стажировку или помощь наставника в освоении обязанностей и адаптации в коллективе.

«Для человека с инвалидностью важно не просто найти работу, но и закрепиться на новом месте. Поэтому мы уделяем внимание не только подбору вакансий, но и взаимодействию с работодателями, условиям труда и адаптации сотрудников», — отметила заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Татьяна Николаева.

Участвовать могут граждане с инвалидностью, в том числе участники и ветераны боевых действий, студенты выпускных курсов и выпускники колледжей и вузов.

Для подачи заявки нужно заполнить экспресс-резюме на сайте Кадрового центра Подмосковья. Затем специалист свяжется с кандидатом и объяснит дальнейшие действия. Центр также консультирует соискателей по условиям участия и порядку трудоустройства.

Дополнительная информация доступна по телефону +7 (496) 763-04-13, добавочные номера: 862, 347, 3002, 1004.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.