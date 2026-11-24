Каждый пятый участник опроса «Выберу.ру» не смог бы документально объяснить происхождение части наличных сбережений. Найти подтверждения рассчитывают 57%, еще 22% затруднились с оценкой, сообщает Газета.ru .

Среди опрошенных 24% возвращали наличными долги, выданные без расписки, 19% получали подарки или помощь близких. Еще 17% продавали вещи, технику или автомобиль и сохранили не все документы, 15% получали наличную оплату подработок и услуг, 13% сдавали имущество в аренду, 12% годами копили дома деньги из официальных доходов.

«Сложности с подтверждением происхождения денег чаще могут возникать не из-за характера самого дохода, а из-за давности операции. Например, спустя несколько лет после продажи машины у человека может остаться часть выручки, но не договор. Нужно сохранять документы по крупным расчетам: договоры, расписки и банковские выписки», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В октябре Банк России рекомендовал банкам проверять источники крупных сумм наличных. Для граждан ориентир — от 5 млн рублей за операцию или за месяц. Сумма сама по себе не делает операцию подозрительной.

В опросе участвовали 3 тыс. россиян от 18 до 65 лет.

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