Общественный деятель Вадим Попов предложил выплачивать от 5 до 10 тыс. рублей сотрудникам, которые пропускают корпоративы из-за смен или дежурств, сообщает «Абзац» .

По мнению Попова, Минтруд мог бы рекомендовать работодателям такую практику. Общественник считает, что сотрудники со сменным графиком оказываются в неравном положении: компания предусматривает деньги на их участие, но из-за работы они остаются без праздника.

«Оптимальный вариант — денежная компенсация от 5 до 10 тыс. рублей, подарочный набор — слабая замена. Важное условие: компенсация должна быть доступна только тем, кто пропустил корпоратив вынужденно (смена, дежурство, график). Иначе инициатива превратится в „премию за нежелание идти“, что может вызвать напряжение в коллективе», — пояснил Попов.

По его мнению, выплата помогла бы восстановить справедливость и показать сотрудникам, что компания ценит их труд. Дополнительно он предложил работодателям рассмотреть возможность предоставления отгулов или изменения рабочего графика.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.