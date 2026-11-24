Отец-алкоголик трогал ребенка за половые органы, но избежал наказания и даже смог получить от экс-жены почти 900 тыс. рублей в качестве алиментов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Защита Прав Женщин и Детей» блогер Шамиль Магеррамов.

Россиянка одна с рождения содержала ребенка-инвалида. Отец мальчика не работал, часто уходил в запои, проявлял агрессию. Находиться с ним в одной квартире было опасно. По утверждению россиянки, экс-муж в нетрезвом состоянии трогал ребенка за половые органы, избивал его, бросался на других людей. Это все зафиксировано на видео.

Женщина подала иск об определении места жительства сына с ней и лишении отца прав. Когда мужчина ушел в очередной запой, она забрала ребенка и отвезла его к бабушке.

Прошедший суд встал на сторону отца мальчика. Он постановил, что сын должен жить с отцом, и обязал россиянку выплачивать алименты экс-мужу, который живет в ее квартире — выселить его разрешили только через 2 года. С женщины уже списали 891 902 рубля, а сейчас требуют еще 466 223 рубля. На полученные деньги мужчина продолжает пропивать. Сын тем временем живет у бабушки по доверенности.

Преступлений в действиях отца мальчика не нашли, хотя на него заводили дело по статье о побоях.

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