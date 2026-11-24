Россияне чаще заказывают мороженое по воскресеньям после 18:00
Мороженое показало самый заметный рост числа заказов в воскресные вечера. Таковы данные исследования сервиса доставки «Купер», сообщает Газета.ru.
После 18:00 по московскому времени в воскресенье среднее число заказов в час на шоколадный пломбир с вишней увеличилось в 2,7 раза по сравнению с первой половиной дня. Такую же динамику показало сливочное мороженое с шоколадом. Ванильный и классический пломбир покупали примерно в 2,4 раза чаще.
В число лидеров по вечернему приросту вошли также мороженое с грецким орехом и кленовым сиропом и пломбир с маскарпоне и голубикой. После 21:00 по московскому времени среднее число заказов в час на ванильный пломбир в большой упаковке превысило показатель первой половины дня на 68%.
По данным «Купера», в воскресенье вечером россияне также стали чаще заказывать картофельные чипсы, роллы, онигири, готовые салаты и шоколадные конфеты.
Отдельно «Самокат» сравнил продажи с 1 октября по 16 ноября и с 1 июля по 16 августа. Число заказов кукурузных чипсов выросло в полтора раза, готового попкорна — на 41%, картофельных чипсов — на 40%.
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