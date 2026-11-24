Центр компетенций сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров помогает аграриям Московской области планировать развитие хозяйств, привлекать финансирование и расширять сбыт, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ноябре фермеры могут обратиться в центр компетенций, чтобы продумать планы на следующий год: расширение производства, покупку техники, привлечение финансирования и поиск новых покупателей.

Специалисты помогают подобрать варианты заемного финансирования, разобраться в мерах господдержки и работе на обязательных электронных платформах. В центре также консультируют по выбору сельхозтехники и оформлению земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Отдельное направление — продвижение продукции. Фермерам помогают рассказать о хозяйстве и товарах в официальных соцсетях министерства, приглашают на региональные ярмарки, подсказывают возможности продаж через платформу МСП.РФ и содействуют налаживанию поставок.

В центре можно получить консультации по регистрации или реорганизации предприятия в органах Федеральной налоговой службы. Аграриев знакомят с потенциальными деловыми партнерами, помогают участвовать в профильных выставках, семинарах и конференциях.

Консультации доступны по будням с 9:00 до 18:00 по телефону +7 (498) 602-29-19 (доб. 56556, 56533). Электронное обращение можно направить через региональный портал «МОй АПК».

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.