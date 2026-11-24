Плюсовую температуру и дожди в Сибири в ноябре 2026 года вызвали перенос теплых воздушных масс и особенности атмосферной циркуляции, сообщает Om1 Новосибирск .

По данным Росгидромета за 20–23 ноября, теплый воздух поступал из Центральной Азии на Урал и в Сибирь по периферии высотного гребня. Утром 24 ноября метеостанция «Учебная» в Новосибирске зафиксировала +4 градусов при среднемесячной норме ноября −6,5 градусов. При этом в Иркутске утром температура опускалась до −7,7 градусов.

Начальник отдела Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Полуэктова связала такую погоду в Кемеровской области с активной циклонической деятельностью.

«Аномалией это назвать нельзя, но сроки устойчивого снежного покрова сдвигаются. На данный момент местами по области есть снежный покров, в основном в горных районах», — сказала Полуэктова.

Нынешнее тепло вписывается в тенденцию изменения климата: по данным Росгидромета, за 1976–2024 годы среднегодовая температура в России росла в среднем на 0,50 градусов за десятилетие. Однако точное влияние глобального потепления на отдельный погодный эпизод требуют специальных расчетов. С 27 ноября в Кемеровской области ожидается похолодание.

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