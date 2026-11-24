Директор по маркетингу и коммуникациям, партнер консалтинговой компании get experts Анна Спирина рассказала, что такой путь часто выбирают разработчики, дизайнеры, менеджеры продуктов, маркетологи, журналисты и фотографы. Они могут продавать знания и обеспечивать результат за оговоренное время.

Несколько источников дохода снижают зависимость от одного работодателя. Роли могут дополнять друг друга: консультации дают материал для занятий, а преподавание знакомит будущих клиентов с подходом специалиста. Однако в первые год-полтора после полного перехода на проекты заработок может уступать прежней зарплате: поиск клиентов требует времени.

Первый проект можно взять без ухода из найма, обсудив с работодателем пересечение интересов и конфиденциальность. В стоимость работы нужно включать подготовку, расходы и налоги, а при полном переходе — отпуск, болезни и страховку.

«До ухода из найма стоит оценить регулярность поступлений и проверить, хватает ли их на повседневные траты и пополнение резерва», — отметила Спирина.

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