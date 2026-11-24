Свиристели, лежащие на снегу в Новосибирске, могут страдать от черепно-мозговых травм, а не от «опьянения» ягодами. Об этом рассказала ветеринар-орнитолог клиники «Интерра» Мария Боровская, сообщает Om1 Новосибирск .

По словам эксперта, птицы получают травмы при столкновении с окнами и зданиями. Сильный удар может вызвать разрывы кожи, похожие на следы нападения кошки. Нарушение координации после травмы люди порой принимают за опьянение.

Как пояснила специалист со ссылкой на исследования, алкоголь влияет на птиц минимально, а его действие быстро проходит благодаря быстрому обмену веществ. Однако он может снизить точность координации и тем самым привести к столкновению с окном.

Птицу, которая не может взлететь или нормально передвигаться, необходимо передать в центр реабилитации. Одного помещения в теплую коробку недостаточно: даже если она начала двигаться, внешнее улучшение не означает полного восстановления.

«А главная и банальная помощь — это наклейки на окна или просто грязные окна, чтобы птицы видели своего призрачного врага», — подчеркнула Боровская.

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