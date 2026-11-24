Россиянам назвали пять стран для безвизового отдыха на Новый год

Специалисты сервиса OneTwoTrip предложили россиянам встретить 2027 год в Таиланде, Китае, Боснии, Аргентине или Грузии без оформления визы, сообщает Газета.ru .

В Таиланде россияне могут отдыхать без визы до 60 дней. В январе Андаманское море прогревается до +29 градусов. Помимо Пхукета, специалисты предложили острова Пхи-Пхи, Симиланские острова и Яо-Ной.

В китайском Харбине можно провести без визы до 30 дней. Зимой здесь проходит Международный фестиваль льда и снега с ледовыми дворцами и башнями.

«Босния — это прекрасная возможность окунуться в атмосферу старой Европы, не оформляя визу: россиянам разрешен въезд на срок до 30 дней, страна подкупает невероятным уютом, низкими ценами и красивой природой. Можно гулять по узким каменным улочкам зимнего Сараева, пить крепкий кофе, сваренный в турке, и пробовать горячие балканские мясные блюда, а если вы любите активный отдых — отправиться на знаменитый горнолыжный курорт Яхорина, где когда-то проходила Олимпиада», — отметили в OneTwoTrip.

Аргентина разрешает россиянам безвизовое пребывание до 90 дней. В январе там разгар лета: можно посетить Буэнос-Айрес, водопады Игуасу и ледники Патагонии. В Грузии виза не нужна целый год. Для прогулок подойдет Тбилиси, для катания на лыжах — Гудаури.

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